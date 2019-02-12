Почти 1,5 миллиарда рублей направят на помощь приморским семьям

12 Февр. 10:52 2019-02-12T10:35:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На социальную поддержку семей с детьми дополнительно направят более 1,4 миллиарда рублей. Причём, 1,2 миллиарда рублей из них поступят из федерального бюджета.

По информации департамента труда и социального развития, на эти средства реализуют новые меры соцподдержки семей, принятых депутатами 11 февраля. Речь идёт о трёх демографических выплатах. Впервые одна из них на краевом уровне касается семей, у которых родился второй ребёнок. Напомним, что с 2020 года на вторых детей начнут выплачивать региональный материнский капитал. Его размер составит 30% от федерального. В этом году «стоимость» сертификата на второго ребенка составит почти 136 тысяч рублей.

Две новые выплаты касаются первенцев. Согласно изменениям, внесенным в краевой закон, с начала 2019 года семьи, в которых родился первый ребенок, получат единовременную выплату, размер которой равен двум прожиточным минимумам на ребенка. Сегодня в Приморье это 13 689 рублей.

Еще одна мера социальной поддержки предусмотрена для женщин, родивших первенца в возрасте от 18 до 25 лет. К выплате в два прожиточных минимума женщины получат разовую доплату. Таким образом, общий размер единовременной выплаты на первенца в таких семьях составит 50 тысяч рублей.

По словам врио вице-губернатора Ирины Медведевой, новые меры социальной поддержки ориентированы на стимулирование, в первую очередь, молодых семей к рождению детей. Власти надеются, что благодаря этому шагу на свет появятся многие малыши.

ИСТОЧНИК KP.RU