2019-02-12T10:35:48+03:00
Общество

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на помощь приморским семьям

С 2020 года на вторых детей начнут выплачивать региональный материнский капитал
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Общий размер единовременной выплаты на первенца в таких семьях составит 50 тысяч рублейОбщий размер единовременной выплаты на первенца в таких семьях составит 50 тысяч рублейФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

На социальную поддержку семей с детьми дополнительно направят более 1,4 миллиарда рублей. Причём, 1,2 миллиарда рублей из них поступят из федерального бюджета.

По информации департамента труда и социального развития, на эти средства реализуют новые меры соцподдержки семей, принятых депутатами 11 февраля. Речь идёт о трёх демографических выплатах. Впервые одна из них на краевом уровне касается семей, у которых родился второй ребёнок. Напомним, что с 2020 года на вторых детей начнут выплачивать региональный материнский капитал. Его размер составит 30% от федерального. В этом году «стоимость» сертификата на второго ребенка составит почти 136 тысяч рублей.

Две новые выплаты касаются первенцев. Согласно изменениям, внесенным в краевой закон, с начала 2019 года семьи, в которых родился первый ребенок, получат единовременную выплату, размер которой равен двум прожиточным минимумам на ребенка. Сегодня в Приморье это 13 689 рублей.

Еще одна мера социальной поддержки предусмотрена для женщин, родивших первенца в возрасте от 18 до 25 лет. К выплате в два прожиточных минимума женщины получат разовую доплату. Таким образом, общий размер единовременной выплаты на первенца в таких семьях составит 50 тысяч рублей.

По словам врио вице-губернатора Ирины Медведевой, новые меры социальной поддержки ориентированы на стимулирование, в первую очередь, молодых семей к рождению детей. Власти надеются, что благодаря этому шагу на свет появятся многие малыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»