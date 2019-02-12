Синоптики пообещали Приморью сильный ветер и отсутствие осадков

12 Февр. 23:58 2019-02-12T23:58:22+03:00

В крае температура воздуха опустится до -23°C

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Сегодня, 13 февраля, погоду Приморья определяет поле повышенного атмосферного давления,без существенных осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -5...-7°C, в утренние часы -21...-23°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -11...-13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU