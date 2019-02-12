2019-02-12T23:58:22+03:00
Общество

Синоптики пообещали Приморью сильный ветер и отсутствие осадков

В крае температура воздуха опустится до -23°C
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:http://strnnvzgld.blogspot.com/Фото:http://strnnvzgld.blogspot.com/
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 февраля, погоду Приморья определяет поле повышенного атмосферного давления,без существенных осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -5...-7°C, в утренние часы -21...-23°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -11...-13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»