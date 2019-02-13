2019-02-13T02:17:38+03:00
Спорт

«Адмирал» лишился шанса на плей-офф КХЛ после встречи с «Авангардом»

Встреча закончилась со счётом 0:2 в пользу омичей
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Адмирал"Фото: пресс-служба "Адмирал"
Изменить размер текста:

Омский «Авангард» обыграл приморский «Адмирал» в матче регулярного сезона КХЛ. Как признаётся пресс-служба «Адмирала», острый и бескомпромиссный характер встреча приобрела буквально с первых минут.

Несмотря на то, что в первом периоде голкипер сверхнадёжно охранял свои ворота, справиться с этой задачей до конца ему не удалось. «Моряки» яростно атаковали противников, но шайба никак не шла в ворота гостевой команды.

В результате победу омичам обеспечили точные броски Сергея Широковаи Тэйлора Бека. Встреча завершилась со счётом 0:2.

До этого «Адмирал» имел серию из четырех побед. Теперь команда идет 12-ой в Восточной конференции. Владивостокский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ. «Авангард» поднялся на вторую строчку.

Голы:

0:1 Широков (Михеев, Семёнов, 16:29)

0:2 Бек (37:05)

Броски: 31 (10+12+9) – 24 (4+14+6)

Вбрасывания: 26 (10+9+7) – 34 (8+14+12)

Блокированные броски: 16 (6+6+4) – 14 (2+5+7)

Силовые приемы: 8 (3+4+1) – 7 (1+4+2)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»