«Адмирал» лишился шанса на плей-офф КХЛ после встречи с «Авангардом»

13 Февр. 02:17 2019-02-13T02:17:38+03:00

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Омский «Авангард» обыграл приморский «Адмирал» в матче регулярного сезона КХЛ. Как признаётся пресс-служба «Адмирала», острый и бескомпромиссный характер встреча приобрела буквально с первых минут.

Несмотря на то, что в первом периоде голкипер сверхнадёжно охранял свои ворота, справиться с этой задачей до конца ему не удалось. «Моряки» яростно атаковали противников, но шайба никак не шла в ворота гостевой команды.

В результате победу омичам обеспечили точные броски Сергея Широковаи Тэйлора Бека. Встреча завершилась со счётом 0:2.

До этого «Адмирал» имел серию из четырех побед. Теперь команда идет 12-ой в Восточной конференции. Владивостокский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ. «Авангард» поднялся на вторую строчку.

Голы:

0:1 Широков (Михеев, Семёнов, 16:29)

0:2 Бек (37:05)

Броски: 31 (10+12+9) – 24 (4+14+6)

Вбрасывания: 26 (10+9+7) – 34 (8+14+12)

Блокированные броски: 16 (6+6+4) – 14 (2+5+7)

Силовые приемы: 8 (3+4+1) – 7 (1+4+2)

ИСТОЧНИК KP.RU