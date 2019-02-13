В Приморье выезд на лёд закончился трагически

13 Февр. 03:22 2019-02-13T03:22:43+03:00

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Не всегда выезд или выход на лёд заканчивается весёлыми видео в соцсетях в духе «тянем-потянем». В Приморье любитель зимней рыбалки поплатился жизнью за опасное хобби, сообщает пресс-служба МЧС.

12 февраля его родные обратились в Центр управления в кризисных ситуациях, рассказав о том, что 8 февраля мужчина уехал на рыбалку в район акватории Амурского залива на автомобиле и не вернулся.

Владивостокский поисково-спасательный отряд обнаружил авто в районе станции Санаторная на глубине двух метров. В 18.40 тело утонувшего извлекли из машины и передали полиции.

Поиском занимались 6 человек и 2 единицы техники.

МЧС напоминает о том, что выезд на лёд категорически запрещается. Такие действия влекут штрафы: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.

Редакция «КП» также рекомендует прислушаться к советам спасателей ,соблюдать все меры предосторожности и не заставлять волноваться своих родных и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU