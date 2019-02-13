2019-02-13T03:22:43+03:00
Общество

В Приморье выезд на лёд закончился трагически

Спасатели извлекли тело рыбака из машины, которая ушла на глубину
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: http://ya.clan.su/photoФото: http://ya.clan.su/photo
Изменить размер текста:

Не всегда выезд или выход на лёд заканчивается весёлыми видео в соцсетях в духе «тянем-потянем». В Приморье любитель зимней рыбалки поплатился жизнью за опасное хобби, сообщает пресс-служба МЧС.

12 февраля его родные обратились в Центр управления в кризисных ситуациях, рассказав о том, что 8 февраля мужчина уехал на рыбалку в район акватории Амурского залива на автомобиле и не вернулся.

Владивостокский поисково-спасательный отряд обнаружил авто в районе станции Санаторная на глубине двух метров. В 18.40 тело утонувшего извлекли из машины и передали полиции.

Поиском занимались 6 человек и 2 единицы техники.

МЧС напоминает о том, что выезд на лёд категорически запрещается. Такие действия влекут штрафы: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.

Редакция «КП» также рекомендует прислушаться к советам спасателей ,соблюдать все меры предосторожности и не заставлять волноваться своих родных и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»