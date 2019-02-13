2019-02-13T04:20:50+03:00
Общество

В Приморье две автоледи не поделили узкую дорогу

Девушки притёрли своих железных коней
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Девушка на Porte была пьянаДевушка на Porte была пьянаФото: dps_vl
Изменить размер текста:

Во вторник вечером, 12 февраля в Уссурийске не поделили узкую дорогу две автоледи. Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», Daihatsu Mira и Toyota Porte не смогли разъехаться. Девушки притёрли своих железных коней в районе улицы Советской, 83.

У нарушительницы не было ОСАГО Фото: dps_vl

У нарушительницы не было ОСАГОФото: dps_vl

Фото: dps_vl

По словам очевидцев, водитель Porte была пьяна. Помимо этого у нарушительницы не было ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»