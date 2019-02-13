В Приморье две автоледи не поделили узкую дорогу

13 Февр. 04:20 2019-02-13T04:20:50+03:00

Девушка на Porte была пьяна Фото: dps_vl

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Во вторник вечером, 12 февраля в Уссурийске не поделили узкую дорогу две автоледи. Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», Daihatsu Mira и Toyota Porte не смогли разъехаться. Девушки притёрли своих железных коней в районе улицы Советской, 83.

У нарушительницы не было ОСАГОФото: dps_vl

Фото: dps_vl

По словам очевидцев, водитель Porte была пьяна. Помимо этого у нарушительницы не было ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU