Энергетики ДРСК завершили реконструкцию подстанции для подключения участков многодетных семей во Владивостоке

13 Февр. 04:43 2019-02-13T04:43:14+03:00

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Во Владивостоке Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК, входит в Группу РусГидро) ввели в работу после реконструкции подстанцию 110 кВ «Лазурная» и новую высоковольтную линию, которая связала центр питания с существующей схемой сети 110 кВ. Реконструкция и строительство энергообъектов выполнялось в рамках технологического присоединения земельных участков многодетных семей в районе бухты Лазурная.

Для электроснабжения будущего микрорайона энергетики выполнили увеличение мощности подстанции «Лазурная» с переводом на напряжение 110 кВ. Фактически подстанция была построена заново – установлены два силовых трансформатора по 16 МВА, смонтировано открытое распределительное устройство 110 кВ, КРУНы 35 кВ и 6 кВ, оперативный пункт управления. После реконструкции мощность подстанции была увеличена в 4 раза. Все строительно-монтажные работы выполнялись на действующем энергообъекте, электроснабжение потребителей от подстанции «Лазурная» во время реконструкции не прекращалось.

Одновременно с реконструкцией подстанции велось строительство линий 110 кВ, которая позволила включить Лазурную в схему электроснабжения Владивостока. Энергетики приступили к формированию распределительной сети на территории будущей жилой застройки. Уже смонтирована линия 6 кВ, началась установка трансформаторных подстанций.

Для компании технологическое присоединение земельных участков многодетных семей в районе бухты Лазурная - важный социально значимый проект. Строительство и реконструкция энергообъектов выполняется в рамках инвестиционной программы филиала. Реализация этого проекта позволит обеспечить необходимую мощность для будущего жилого микрорайона, создаст возможность для дальнейшего развития городского электросетевого комплекса, а также повысит надёжность электроснабжения потребителей пригорода Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU