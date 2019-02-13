Известный приморский производитель делал колбасу, напичканную антибиотиками

13 Февр. 05:17 2019-02-13T05:17:33+03:00

Антибиотики используются для лечения больных животных или же для стимуляции их роста - в качестве кормовых добавок. Фото: pixabay.com

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Известный производитель из Приморья поставлял в местные магазины колбасу с антибиотиками. Узнать об этом удалось по итогам проверки. Лаборатория Россельхознадзора обнаружила повышенное содержание антибиотика сульфаметаксазола.

Государственные инспекторы ведомства взяли пробу от партии колбасы из магазина по улице Вилкова во Владивостоке. Производителем значилось предприятие из Уссурийска. По итогам в колбасе варёной специалисты нашли антибиотик сульфаметаксазол, который вообще не должен находиться в пищевых продуктах. Производитель просто нарушил требования Технического регламента «О безопасности продукции».

Вообще антибиотики используются для лечения больных животных или же для стимуляции их роста - в качестве кормовых добавок. Препарат, обнаруженный в колбасе, говорит о том, что лекарство осталось в мясе до сих пор. Получается, что производитель колбасных изделий не проконтролировал сырьё для переработки.

Ветеринарные специалисты отметили, что употреблять продукты с повышенным содержанием антибиотиков не безопасно для здоровья. Это обязательно приведёт к развитию дисбактериоза и аллергических реакций. Помимо этого, организм привыкнет и станет нечувствительным к антибиотикам во время лечения. Особо опасны эти продукты для людей с низким иммунитетом: в продукции животного происхождения могут быть бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Полученные после проверки результаты инспекторы внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». О случившемся уже известно производителю. Теперь реализацию небезопасной продукции остановят.

ИСТОЧНИК KP.RU