В Приморье поймали неуловимого серийного воришку

13 Февр. 05:28 2019-02-13T05:28:13+03:00

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В Партизанске следователи МВД раскрыли уголовное дело о серийных кражах, сообщает пресс-служба ведомства. В преступлениях обвиняют 23-летнего местного жителя.

Первой в дежурную част обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила о пропаже своего двадцатифутового контейнера, который служил гаражом. Заявительница, пояснила, что долго не появлялась на месте установки контейнера по улице 50 лет ВЛКСМ. Поэтому пропажу обнаружила только спустя месяц. В контейнере еще находились автомобиль и бытовая техника.

Позже в полицию поступило заявление еще двух пострадавших. 48-летний горожанин заявил, что днем, выйдя на балкон дома по улице 50 лет ВЛКСМ, увидел, как его контейнер, используемый в качестве гаража, неизвестные распиливают «на металл». Ещё один потерпевший – молодой мужчина заявил о пропаже велосипеда. Его дочка оставила тот без присмотра около дома по улице Московская.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. В отделении он во всём признался.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В ходе следствия правоохранители доказали вину фигуранта. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому грозит штраф до двухсот тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU