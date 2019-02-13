2019-02-13T06:29:02+03:00
Общество

Виновник страшной аварии, в которой пострадала девушка, получил 10 дней ареста

«Хонда» съехала с проезжей части в кювет и врезалась в дерево, повредив леера
Софья КУЧИНА
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Машина улетела в кюветМашина улетела в кюветФото: 25.mvd.ru
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Мировой судья Ленинского района Владивостока наказал водителя-нарушителя десятью днями ареста. Такое наказание 22-летний автолюбитель получил за то, что стал виновником страшного ДТП.

В районе дома №24 на Партизанском проспекте водитель «Хонды Аккорд» не выдержал боковой интервал с «Ниссан Эрнесса», которая двигалась попутно, и столкнулся с ней. От удара «Хонда» съехала с проезжей части в кювет и врезалась в дерево, повредив леера. 19-летняя девушка-пассажир получила сочетанную травму и была госпитализирована.

Госавтоинспекторы установили, что у водителя «Хонды нет прав, от медосвидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составили административные протоколы за повреждение дорожных сооружений и за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Рассмотрев материалы дела судья Ленинского района назначил молодому человеку 10 суток изолятора временного содержания.

Проверка продолжается. Правоохранители устанавливают степень тяжести вреда, который получила потерпевшая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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