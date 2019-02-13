Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»

13 Февр. 09:17 2019-02-13T09:17:32+03:00

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Знаменитый фотограф-натуралист Валерий Малеев побывал в нацпарке «Земля леопарда», где ему удалось запечатлеть яркие кадры. На снимках - дикие кошки в своей естественной среде обитания. Краснокнижные животные впечатлили своей харизмой и кошачьей грацией.

Дальневосточный лесной кот - очень редкий и уязвимый подвид хищников, занесённый в Международную и региональную Красную книгу. Хищники по размеру напоминают домашних кошек. Изучить популяцию до конца невозможно до сих пор : скрытные животные из-за маленького веса почти не оставляют за собой следов на снегу.

Краснокнижные животные впечатлили своей харизмой и кошачьей грацией. Фото: Валерий Малеев.

Сам Валерий Малеев рассказал, что встретился с котами случайно. Один из хищников спокойно сидел у автодороги. Сеанс фотосъёмки выдержал без проблем - видимо понимал, что его никто не преследует, потому и сбегать необязательно. Другие снимки фотограф получил уже у реки Барабашевка. Там он застал кота за охотой на мышей.

- Встретить этих животных в таком количестве за короткий срок - около двух недель - большая удача, - поделился Валерий Малеев.

Изначально натуралист приехал в нацпарк для «фотоохоты» на дальневосточного леопарда. Фото: Валерий Малеев.

Изначально натуралист приехал в нацпарк для «фотоохоты» на дальневосточного леопарда. Однако у судьбы оказались другие планы. Но сдаваться фотограф не планирует: Валерий Малеев снова приедет в заповедник, только уже весной.

ИСТОЧНИК KP.RU