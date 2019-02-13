В Приморье появятся новые памятные даты

13 Февр. 10:46 2019-02-13T10:46:57+03:00

Окончательно вопрос с памятными датами решат уже в этом месяце. Фото: EAST NEWS

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В Приморье появятся новые «красные дни календаря». Депутаты краевого Законодательного собрания намерены принять закон с перечнем региональных праздников и памятных дат.

Автором инициативы стал председатель комитета по региональной политике Джембулат Текиев. Согласно закону, регионы самостоятельно устанавливают памятные даты – ведь как правило, они связаны с историей того или иного субъекта. В Приморье предлагают ввести сразу несколько памятных дат. Это День памяти Даманских событий (2 и 15 марта), День закладки восточного участка Транссиба (19 мая), День учреждения Уссурийского казачьего Войска (26 июня), День памяти Хасанских событий (11 августа), День провозглашения Владивостока крепостью (30 августа), День освобождения Владивостока от интервентов (25 октября), День присвоения Владивостоку звания «Город Воинской Славы» (4 ноября).

Рассмотрят законопроект в ближайшем будущем, на очередном заседании Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU