2019-02-13T11:26:01+03:00
Общество

Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды

Государственный обвинитель решил, что подозрения в отношении экс-директора не имеют оснований
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Предполагалось, что по вине Дмитрия Питрука погибли два моржа и одна белуха. Фото: Антон Пикус.Предполагалось, что по вине Дмитрия Питрука погибли два моржа и одна белуха. Фото: Антон Пикус.
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Уголовное дело в отношении экс-директора Приморского океанариума Дмитрия Питрука закрыто спустя два года, сообщает VL.ru. Бывшего руководителя обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а также в халатности. Теперь же гособвинение пришло к выводу, что подозрения не имели оснований.

Так, несколько лет назад в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума появились два тихоокеанских моржа - Мира и Фаня. Условий в учреждении, которые бы отвечали требованиям безопасного и комфортного проживания животных, не было. Вскоре моржи заболели и погибли, а причинённый ущерб составил примерно пять миллионов рублей. Ещё одним животным, которое погибло, как ранее считало следствие, по вине Дмитрия Питрука, стала белуха. Её смерть принесла океанариуму ущерб в сумме больше двух миллионов рублей.

Зимой уголовное дело по факту произошедшего рассматривал Фрунзенский суд Владивостока. Местной прессе даже разрешили присутствовать на нескольких заседаниях. Чуть позже уголовное дело снова вернулось в прокуратуру. Специалисты мотивировали это тем, что расследование прошло недостаточно качественно. Сегодня стало известно, что все обвинения с экс-директора Приморского океанариума и вовсе сняты, а уголовное дело закрыто.

К слову, это не единственное уголовное дело по обвинению руководителей научно-образовательного комплекса. В конце 2016 года там погибли дельфины и сивуч. В целом была зафиксирована гибель 14 редких животных с ущербом в 26 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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