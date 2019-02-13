2019-02-13T23:48:13+03:00
Общество

День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем

Романтичный праздник не изменит погодной традиции этой зимы: она гораздо теплее стандартов, так что растают даже ледяные сердца
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Сегодня, 14 февраля, погоду Приморья будет определять поле повышенного давления, без осадков.

Это значит, что в крае ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −9... −33°C, днем 0... −12°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Воздух −3... −5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Воздух −2... −4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Воздух −2... −4°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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