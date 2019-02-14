Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
В крае продолжается повторная вакцинация животных
фото - архив КП
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Очаг ящура ликвидировали в исправительной колонии N39 Спасского района Приморья.
Как рассказали в администрации Приморья, вирусом в колонии заразились 98 свиней — их пришлось уничтожить.
В Приморье продолжается повторная вакцинация восприимчивых животных. По состоянию на 12 февраля привито более 47 тысяч свиней.
Как сообщала «Комсомольская правда — Владивосток», за последнее время ящур в Приморье выявляли на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в пригороде Уссурийска и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Привито более 100 тысяч животных.
ИСТОЧНИК KP.RU