Ящур оставил осужденных Приморья без свинины

СЕГОДНЯ 00:46 2019-02-14T00:46:26+03:00

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Очаг ящура ликвидировали в исправительной колонии N39 Спасского района Приморья.

Как рассказали в администрации Приморья, вирусом в колонии заразились 98 свиней — их пришлось уничтожить.

В Приморье продолжается повторная вакцинация восприимчивых животных. По состоянию на 12 февраля привито более 47 тысяч свиней.

Как сообщала «Комсомольская правда — Владивосток», за последнее время ящур в Приморье выявляли на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в пригороде Уссурийска и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Привито более 100 тысяч животных.

ИСТОЧНИК KP.RU