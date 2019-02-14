2019-02-14T00:46:26+03:00
Происшествия

Ящур оставил осужденных Приморья без свинины

В крае продолжается повторная вакцинация животных
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - архив КПфото - архив КП
Изменить размер текста:

Очаг ящура ликвидировали в исправительной колонии N39 Спасского района Приморья.

Как рассказали в администрации Приморья, вирусом в колонии заразились 98 свиней — их пришлось уничтожить.

В Приморье продолжается повторная вакцинация восприимчивых животных. По состоянию на 12 февраля привито более 47 тысяч свиней.

Как сообщала «Комсомольская правда — Владивосток», за последнее время ящур в Приморье выявляли на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в пригороде Уссурийска и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Привито более 100 тысяч животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в Приморье спасли мужчину
Приморский океанариум научился размножать медуз с ушами
Синоптики пообещали Владивостоку снег
14 новых школьных автобусов разъехались по Приморью
В пятницу в Приморье взвоют сирены
Во Владивосток привезли арестованного экс-замминистра по развитию Дальнего Востока
В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом
Наивные школьники воззвали к совести автобусников Владивостока
Во Владивостоке продавали икру сомнительного качества
Мэрия Владивостока рассказала, где заменит ливнёвку
Детсад раздора: в конфликт на Тихвинской вступили общественники Владивостока
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»