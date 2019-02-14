Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора

СЕГОДНЯ 02:06 2019-02-14T02:06:59+03:00

Если массовые эвакуации в январе как-то затронули вас лично, обращайтесь в правоохранительные органы

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Полиция Владивостока просит обратиться потерпевших по сообщению об угрозе для ряда объектов.

В СУ УМВД по Владивостоку расследуют уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Напомним, что 23 января весь Владивосток был взбудоражен массовыми эвакуациями школ, торговых центров, административных зданий. В полицию сообщили о якобы существующей угрозе взрывов с 09:00 до 17:00. Информация была проверена, подтверждения не нашла.

Полиция продолжает выяснять личность гражданина, совершившего заведомо ложное сообщение.

Также полиция просит граждан, не сообщивших о том, что им поступило аналогичное сообщение, обратиться в отдел по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления УМВД по Владивостоку по адресу: Владивосток, ул. Военное шоссе, 24, либо позвонить по телефонам: 2655-074, 2655-340 (дежурная часть).

ИСТОЧНИК KP.RU