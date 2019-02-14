2019-02-14T03:00:00+03:00
Происшествия

Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока

Суровых мореманов сложно заподозрить в доверчивости. но когда дело доходит до поиска работы на судне, мужчины готовы хвататься за любой шанс
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Во Владивостоке перед судом предстанет обвиняемый в серии мошенничеств в Интернете.

Следователи отдела полиции № 3 (Первореченский район) УМВД по Владивостоку окончили работу по уголовному делу против уроженца Ростовской области. Мужчину подозревали в серийном мошенничестве.

Ранее, в дежурную часть отдела Первореченского района поступило заявление жителя Владивостока о том, что он заплатил деньги за помощь в трудоустройстве, но успеха так и не дождался.

Установлено, что злоумышленник разместил в Интернете объявление о содействии в трудоустройстве на рыбодобывающие суда. После обращения соискателей он заключал с потерпевшими договоры, ставил печать несуществующей фирмы, получал оплату и исчезал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 62-летний судимый уроженец Ростовской области.

В отделе задержанный признался во всём: на нём 25 аналогичных преступлений. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело передано в суд. Подсудимому грозит до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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