Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Во Владивостоке перед судом предстанет обвиняемый в серии мошенничеств в Интернете.
Следователи отдела полиции № 3 (Первореченский район) УМВД по Владивостоку окончили работу по уголовному делу против уроженца Ростовской области. Мужчину подозревали в серийном мошенничестве.
Ранее, в дежурную часть отдела Первореченского района поступило заявление жителя Владивостока о том, что он заплатил деньги за помощь в трудоустройстве, но успеха так и не дождался.
Установлено, что злоумышленник разместил в Интернете объявление о содействии в трудоустройстве на рыбодобывающие суда. После обращения соискателей он заключал с потерпевшими договоры, ставил печать несуществующей фирмы, получал оплату и исчезал.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 62-летний судимый уроженец Ростовской области.
В отделе задержанный признался во всём: на нём 25 аналогичных преступлений. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело передано в суд. Подсудимому грозит до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU