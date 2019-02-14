2019-02-14T03:24:32+03:00
Происшествия

Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья

Всего с начала года на землях лесного фонда края зарегистрировано 48 лесных пожаров
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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За сутки, 13 февраля, в Приморье потушены все три лесных пожара. По данным на утро четверга, 14 февраля, действующих лесных пожаров в крае нет.

Как сообщили в краевом департаменте лесхозяйства, одно возгорание потушено в лесфонде Ханкайского района (Ильинское лесничество) и два в Шкотовского районе (Многоудобненское лесничество).

«К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники», — сообщили в ведомстве.

По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории края к утру 14 февраля выявлено 47 тепловых аномалий.

Напомним, пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах открытие пожароопасного сезона будет объявлено с 15 марта. Открытие пожароопасного сезона предполагает готовность к немедленному тушению огня. Для населения этот режим не предполагает ограничений.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в четырех районах Приморья: Хасанском, Партизанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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