2019-02-14T04:01:52+03:00
Происшествия

Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал

Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
В момент аварии в «скорой» находился больной.В момент аварии в «скорой» находился больной.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Во Владивостоке произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Водитель универсала хотел повернуть, а в этот момент в заднюю часть его транспорта влетела «скорая».

Инцидент произошёл в районе Народного проспекта. Водитель авто марки Toyota Probox двигался в сторону Океанского проспекта. Завидев несущийся с проблесковыми маячками спецавтомобиль скорой помощи, рулевой универсала притормозил, чтобы пропустить авто. Однако водитель «скорой» не успел среагировать и по неизвестным причинам на полном ходу влетел в легковушку. Probox от удара откинуло вперёд.

Момент столкновения зафиксировали камеры наружного наблюдения. К слову, в момент ДТП в «скорой» находился больной. Чуть позже за ним приехал ещё один экипаж медиков. По предварительной информации, остальные участники аварии не пострадали.

Момент ДТП в районе Народного проспекта. Видео: youtube.com/Astakada.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в Приморье спасли мужчину
Приморский океанариум научился размножать медуз с ушами
Синоптики пообещали Владивостоку снег
14 новых школьных автобусов разъехались по Приморью
В пятницу в Приморье взвоют сирены
Во Владивосток привезли арестованного экс-замминистра по развитию Дальнего Востока
В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом
Наивные школьники воззвали к совести автобусников Владивостока
Во Владивостоке продавали икру сомнительного качества
Мэрия Владивостока рассказала, где заменит ливнёвку
Детсад раздора: в конфликт на Тихвинской вступили общественники Владивостока
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»