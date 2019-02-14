Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
Во Владивостоке произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Водитель универсала хотел повернуть, а в этот момент в заднюю часть его транспорта влетела «скорая».
Инцидент произошёл в районе Народного проспекта. Водитель авто марки Toyota Probox двигался в сторону Океанского проспекта. Завидев несущийся с проблесковыми маячками спецавтомобиль скорой помощи, рулевой универсала притормозил, чтобы пропустить авто. Однако водитель «скорой» не успел среагировать и по неизвестным причинам на полном ходу влетел в легковушку. Probox от удара откинуло вперёд.
Момент столкновения зафиксировали камеры наружного наблюдения. К слову, в момент ДТП в «скорой» находился больной. Чуть позже за ним приехал ещё один экипаж медиков. По предварительной информации, остальные участники аварии не пострадали.
Момент ДТП в районе Народного проспекта. Видео: youtube.com/Astakada.
ИСТОЧНИК KP.RU