2019-02-14T04:07:36+03:00
Политика

Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»

Новая техника сделает службу подразделений разведки эффективнее
Игорь СОРОКИН
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фото - ВВОфото - ВВО
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Партия станций ближней разведки «Фара» и радиолокационные станции «Соболятник» поступила на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа в Приморском крае.

Техника позволит разведке служить эффективнее.

Так, разведчики смогут следить за стационарными и подвижными объектами противника, обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на земле и в воде.

Одной из особенностей станции «Соболятник» является возможность отслеживать артиллерийские снаряды, находящиеся в полете, что позволяет определять места выстрела и падения. Полученная информация передается на командный пункт для ответного удара. При необходимости несколько станций могут быть объединены в общую сеть.

В свою очередь СБР «Фара» может применяться для наведения стрелкового станкового автоматического оружия на цель по групповым целям как днем, так и ночью, в том числе при отсутствии видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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