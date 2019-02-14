2019-02-14T04:32:15+03:00
Происшествия

Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев

Хотя участки, где вырубались посадки, предназначены под индивидуальную застройку, от ответственности это не спасает
Игорь СОРОКИН
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Управление охраны окружающей среды и природопользования Владивостока продолжает выявлять факты уничтожения в городе зеленых насаждений.

На этот раз незаконная вырубка 23 деревьев обнаружилась на улице Маковского в районе Лесного кладбища и далее вдоль автодороги Владивосток — Хабаровск.

Как уточнили специалисты, нарушения зафиксированы на участках под индивидуальную жилую застройку. На момент осмотра работы на участках не велись.

— Материалы направлены в правоохранительные и надзорные органы. Охране подлежат все деревья на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, — сообщили в управлении.

Вырубку в пригороде Владивостока выявляли и совсем недавно. Так, по обращениям граждан специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования между домами № 201а и 280 на улице Маковского зафиксировали массовую вырубку 161 дерева.

Материалы по каждому факту направлены в УМВД по Владивостоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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