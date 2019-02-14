Детсад раздора: в конфликт на Тихвинской вступили общественники Владивостока

СЕГОДНЯ 05:09 2019-02-14T05:09:56+03:00

Мэрия вынуждена убеждать людей согласиться со строительством, поскольку вариантов, где еще разместить садик. не так-то много

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Письма от общественников Владивостока приходят на имя мэра города из-за ситуации с многострадальным детсадом на улице Тихвинская.

Так, руководитель ПРОО «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина пишет:

— Приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни» считает необходимым строительство сада в зеленой зоне в районе Тихой. Новый сад решит проблему многих семей, проживающих в этом районе. Мы сами являемся матерями и знаем, как необходим сад, чтобы ребенок мог развиваться, а мама работать.

Похожее письмо пришло и от председателя ПРОО «Совет многодетных родителей» Дианы Романенко. В письме говорится, что строительство сада — событие необходимое:

— Еще свежи воспоминания о многолетних очередях за долгожданной путевкой, которую порой дожидались только к школе. Ситуация выправляется именно благодаря всплеску строительства в последние несколько лет. Мы все поддерживаем инициативу строительства детского сада на Тихвинской.

«Комсомольская правда — Владивосток» не раз писала, что в районе улицы Тихвинской, 3 запланировано строительство сада на 120 мест. Этот проект поддерживают семьи с детьми, проживающие в районе улиц Сафонова, Тихвинской, Можайской.

Однако другие жители выступают против стройки. По их мнению, новый объект лишит их зеленой зоны.

Специалисты объясняют: да, детский сад займет определенную территорию (площадь застройки — около 0,5 гектара, вся территория — 5 гектаров). Часть насаждений действительно попадает под вырубку. При этом существенная доля озеленения будет сохранена.

После того, как конфликт вокруг детского сада вышел на полосы и сюжеты СМИ, ситуацией заинтересовались в администрации Приморья, указав на недопустимость строительства без согласования с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU