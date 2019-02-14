2019-02-14T05:57:54+03:00
Общество

Мэрия Владивостока рассказала, где заменит ливнёвку

С приходом тепла муниципальная служба выйдет на промывку канализации от скопившейся за зиму грязи
Игорь СОРОКИН
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Мэрия Владивостока ищет подрядчиков по ремонту системы ливневой канализации.

Среди объектов первой очереди — системы на улицах Аллилуева, Калинина, Луговой, проспекте Красного Знамени, Некрасовской и острове Попова.

Аукционы пройдут в конце февраля, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации краевого центра.

Ремонт системы проведут не только по Аллилуева, но и на улице Луговой, 52ж, на острове Попова (по ул. Садовой, Калининской, Заводской, Подгорной), проспекте Красного Знамени, 85, 99, 101, Некрасовской, 59а и Калинина, 109, где вдоль откоса проложат более 160 метров железобетонных лотков открытого типа для отвода поверхностных вод с заведением в магистральный коллектор.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, в этом году систему ливневой канализации отремонтируют и на улицах Стрелковой, Борисенко, Баневура, Снеговой и других.

Кроме того, с наступлением тепла во Владивостоке начнётся промывка ливневой канализации. Специалисты уже составляют перечень участков, куда в первую очередь зайдут бригады рабочих и спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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