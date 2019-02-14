2019-02-14T09:23:56+03:00
Общество

Во Владивостоке продавали икру сомнительного качества

Владелец магазина на Бородинской не смог предоставить документы на морепродукты
Анна ПЛЕТНЕВА
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Сотрудники Управления в ходе проверки магазина обнаружили почти 60 тонн солёной икры, а также 15 килограммов мяса и конечностей краба.Сотрудники Управления в ходе проверки магазина обнаружили почти 60 тонн солёной икры, а также 15 килограммов мяса и конечностей краба.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Инспекторы Россельхознадзора в Приморье обнаружили в одном из магазинов Владивостока икру и крабы без ветеринарных документов и маркировки. Специалисты уже изъяли продукцию.

Внеплановую проверку инспекторы сначала согласовали с прокуратурой и только потом приступили к делу. В их поле зрения попал индивидуальный предпринимать, специализирующийся на рыбо-и морепродукции. Его магазин находится в районе улицы Бородинская. Основанием для проверки стало чьё-то обращение. Заявитель рассказал, что именно в этой точке торгуют морепродуктами без документов.

Сотрудники Управления в ходе проверки магазина обнаружили почти 60 тонн солёной икры, а также 15 килограммов мяса и конечностей краба. Сопроводительные документы на морепродукты их владелец предоставить так и не смог. Помимо этого на продукции отсутствовала маркировка с датой выработки и со сроками хранения.

Инспекторы возбудили в отношении нерадивого предпринимателя административное дело по факту нарушения требований Технического регламента, которое уже рассмотрел Управление Россельхознадзора. Мужчина признан виновным и теперь ему предстоит оплатить штраф.

Помимо этого, Управление выдало предпринимателю предписание, согласно которому теперь ему придётся либо уничтожить, либо утилизировать морепродукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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