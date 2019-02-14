В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом
Перед судом предстанет житель Спасска-Дальнего. Его обвиняют в убийстве друга.
Прокурор Спасска-Дальнего утвердил заключение по обвинению приморца в убийстве.
По версии следствия, преступление совершено в сентябре 2018 года в доме фигуранта. После смерти матери он стал злоупотреблять спиртным и опустился на дно общества.
Будучи пьяным, он исполосовал кухонным ножом своего друга-собутыльника, заскочившего на огонек и слишком поздно осознавшего, что веселье закончилось.
После этого злоумышленник поджёг свою квартиру, где оставил тело убитого. Видимо, в замутненном алкоголем мозгу убийцы мелькнула мысль, что огонь скроет следы поножовщины и случившееся сочтут несчастным случаем. Однако эксперты без труда разгадали такую инсценировку, а следователь установил подозреваемого.
Уголовное дело направлено в Спасский районный суд Приморского края.
ИСТОЧНИК KP.RU