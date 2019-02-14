2019-02-14T08:03:58+03:00
Происшествия

В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом

История типичная, хотя и полная драмы: смерть матери, алкоголизм, пьяная ссора, убийство, суд, а дальше - тюрьма и безысходность
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Перед судом предстанет житель Спасска-Дальнего. Его обвиняют в убийстве друга.

Прокурор Спасска-Дальнего утвердил заключение по обвинению приморца в убийстве.

По версии следствия, преступление совершено в сентябре 2018 года в доме фигуранта. После смерти матери он стал злоупотреблять спиртным и опустился на дно общества.

Будучи пьяным, он исполосовал кухонным ножом своего друга-собутыльника, заскочившего на огонек и слишком поздно осознавшего, что веселье закончилось.

После этого злоумышленник поджёг свою квартиру, где оставил тело убитого. Видимо, в замутненном алкоголем мозгу убийцы мелькнула мысль, что огонь скроет следы поножовщины и случившееся сочтут несчастным случаем. Однако эксперты без труда разгадали такую инсценировку, а следователь установил подозреваемого.

Уголовное дело направлено в Спасский районный суд Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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