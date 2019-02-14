В пятницу в Приморье взвоют сирены
15 февраля с 11:00 до 12:00 в Приморье комплексно проверят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения о ЧС.
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, в это время специалисты проверят работоспособность аппаратуры, готовность техсредств оповещения.
Специалисты напомнили и порядок действий населения при сигнале «внимание всем!»:
— Услышав сигнал, вы должны включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения.
— Будьте предельно внимательны к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия по сигналам и сообщениям являются гарантией вашей безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU