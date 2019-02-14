В пятницу в Приморье взвоют сирены

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-14T08:59:20+03:00

Однако на этот раз бояться нечего - это проверочная тревога

Изменить размер текста: A A

15 февраля с 11:00 до 12:00 в Приморье комплексно проверят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения о ЧС.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, в это время специалисты проверят работоспособность аппаратуры, готовность техсредств оповещения.

Специалисты напомнили и порядок действий населения при сигнале «внимание всем!»:

— Услышав сигнал, вы должны включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения.

— Будьте предельно внимательны к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия по сигналам и сообщениям являются гарантией вашей безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU