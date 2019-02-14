2019-02-14T08:59:20+03:00
Общество

В пятницу в Приморье взвоют сирены

Однако на этот раз бояться нечего - это проверочная тревога
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

15 февраля с 11:00 до 12:00 в Приморье комплексно проверят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения о ЧС.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, в это время специалисты проверят работоспособность аппаратуры, готовность техсредств оповещения.

Специалисты напомнили и порядок действий населения при сигнале «внимание всем!»:

— Услышав сигнал, вы должны включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения.

— Будьте предельно внимательны к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия по сигналам и сообщениям являются гарантией вашей безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в Приморье спасли мужчину
Приморский океанариум научился размножать медуз с ушами
Синоптики пообещали Владивостоку снег
14 новых школьных автобусов разъехались по Приморью
Во Владивосток привезли арестованного экс-замминистра по развитию Дальнего Востока
В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом
Наивные школьники воззвали к совести автобусников Владивостока
Во Владивостоке продавали икру сомнительного качества
Мэрия Владивостока рассказала, где заменит ливнёвку
Детсад раздора: в конфликт на Тихвинской вступили общественники Владивостока
Пригород Владивостока вновь оставили без деревьев
Почта России и Cainiao подписали соглашение о сотрудничестве для укрепления логистического партнерства
Разведчики Приморья получили долгожданные «Фары» и «Соболятники»
Во Владивостоке «скорая» на полном ходу влетела в универсал
На территории городской больницы Уссурийска сгорел автомобиль
Три пожара за сутки потушили в лесах Приморья
Ростовский жулик обманул доверчивых рыбаков Владивостока
Жалуйтесь: полиция Владивостока ищет жертв телефонного террора
Владивостокские пробки ужаснули даже американцев
Ящур оставил осужденных Приморья без свинины
День всех влюбленных порадует Владивосток теплом и солнцем
Дело закрыто: бывший руководитель Приморского океанариума вышел сухим из воды
Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt
В Приморье появятся новые памятные даты
Во Владивостоке назначили первого вице-мэра
Известный фотограф устроил съёмки диким кошкам «Земли леопарда»