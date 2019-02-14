2019-02-14T10:18:55+03:00
Общество

Синоптики пообещали Владивостоку снег

Юг Приморья накроет облачная шапка циклона
Анна ПЛЕТНЕВА
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Синоптики отмечают большую вероятность снега в пятницу во Владивостоке - 50 процентов.Синоптики отмечают большую вероятность снега в пятницу во Владивостоке - 50 процентов.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В ближайшие сутки в Приморье изменится погода. Давление над краем упадёт, а ночью потеплеет на 3-4 градуса. К тому же, синоптики прогнозируют, что во Владивостоке наконец-то выпадет снег.

В пятницу над Японским морем появится неглубокий циклон. Местами на юге края пройдёт снег. Остальную территорию Приморья тоже накроют облака, но существенных осадков синоптики там не ждут. В регион с юго-западными потоками придёт и тёплый воздух.

К слову, синоптики отмечают большую вероятность снега в пятницу во Владивостоке - 50 процентов. Уже ночью температурный фон дальневосточной столицы повысится, днём на улице станет всё же прохладнее.

В море в это время видимость при осадках составит менее 1000 метров. На севере синоптики прогнозируют обледенение судов. Ветер и волны при сложившейся ситуации умеренные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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