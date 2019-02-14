На пожаре в Приморье спасли мужчину

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-14T11:00:04+03:00

Несмотря на то, что с огнём боролись пять человек и две единицы техники, пожар уничтожил 45 квадратных метров помещения. Фото: pixabay.com

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Брандмейстеры спасли из огня мужчину. Пожар произошёл в Чугуевском районе Приморского края.

Поздно вечером на пульт пожарно-спасательной службы муниципального района поступило сообщение о пожаре. Звонивший сообщил, что в многоквартирном доме по улице Еловая горит квартира. Через три минуты на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев, которые немедленно принялись тушить огонь.

Специалисты установили, что пламя уже успело охватить веранду, стены и часть крыши. Кроме этого, в задымлённом помещении находился мужчина, которого спасатели вывели на улицу. В пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю отмечают, что помощь медиков погорельцу не понадобилась.

К половине 12 ночи пожарные локализовали огонь, ещё через час - полностью потушили. Несмотря на то, что с огнём боролись пять человек и две единицы техники, пожар уничтожил 45 квадратных метров помещения.

Причины ЧП ещё предстоит выяснить компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU