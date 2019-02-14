19 тысяч девятиклассников Приморья напряженно ждут 19 февраля

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-14T11:33:39+03:00

Именно в этот день станут известны все итоги прошедшего накануне в школах итогового собеседования по русскому языку

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Более 19 тысяч выпускников девятых классов Приморья со школьниками всей страны 13 февраля прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое станет для них допуском к основному экзамену.

Результаты проверки станут известны не позднее 19 февраля.

Как отметили в краевом департаменте образования и науки, результатом может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

— В Приморье собеседование прошло штатно. На участие заявились 19113 школьников, — рассказали в ведомстве.

Участники собеседования выполнили четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из тем и диалог с экзаменатором.

На выполнение работы школьникам отвели в среднем 15 минут. Участникам итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам — до 30 минут.

— Такая форма экзамена очень полезна для детей. Некоторые стесняются, не могут раскрыться за урок, а на собеседовании могут показать себя совершенно с другой стороны, — отметила учитель русского языка и литературы, замдиректора по учебно-воспитательной работе владивостокской гимназии № 1 Елена Пресняк.

ИСТОЧНИК KP.RU