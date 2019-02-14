19 тысяч девятиклассников Приморья напряженно ждут 19 февраля
Более 19 тысяч выпускников девятых классов Приморья со школьниками всей страны 13 февраля прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое станет для них допуском к основному экзамену.
Результаты проверки станут известны не позднее 19 февраля.
Как отметили в краевом департаменте образования и науки, результатом может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.
— В Приморье собеседование прошло штатно. На участие заявились 19113 школьников, — рассказали в ведомстве.
Участники собеседования выполнили четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из тем и диалог с экзаменатором.
На выполнение работы школьникам отвели в среднем 15 минут. Участникам итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам — до 30 минут.
— Такая форма экзамена очень полезна для детей. Некоторые стесняются, не могут раскрыться за урок, а на собеседовании могут показать себя совершенно с другой стороны, — отметила учитель русского языка и литературы, замдиректора по учебно-воспитательной работе владивостокской гимназии № 1 Елена Пресняк.
ИСТОЧНИК KP.RU