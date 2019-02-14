Машина с четырьмя людьми запылала в Приморье
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии в Партизанске.
В полицию сообщили об автоаварии в районе дома № 59 по улице Партизанская. На место прибыли сотрудники ГАИ МВД по Партизанску.
Предварительно удалось выяснить, что водитель Nissan Sunny не справился с управлением. В результате иномарка съехала с проезжей части, а после и загорелась.
В салоне находились четыре человека — трое мужчин 27, 34, 59 лет и 36-летняя женщина. Пострадавших увезли в больницу.
Устанавливаются обстоятельства ЧП. Назначен ряд исследований. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
Ранее "Комсомольская правда - Приморье" сообщала, что на пожаре в Приморье спасли мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU