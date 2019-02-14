Приморский «Адмирал» обыграл гостей из «Салавата» всухую
На льду «Фетисов-арены» завершилась первая встреча «моряков» с гостями из «Салавата Юлаева». Трибуны были заряжены на победу приморского клуба — это, фактически, была игра престижа. Ведь проигрыш «Авангарду» лишил наш клуб надежд на плей-офф.
Итак, это была игра престижа, и престиж нашим хоккеистам ужалось вернуть. Все три периода борьба за преимущество была убедительна лишь с нашей стороны. За считанные минуты Воронин первым поразил ворота противника — не успело пройти и 180 секунд с начала встречи.
Следом на 11-й и 15-й минутах отличились наши же Полак и герой этого сезона Глазачев. Ошеломленные напором хозяев «юлаевцы» были бессильны. Итоговый счет так и остался неизменным: 3-0, победа за «Адмиралом».
ИСТОЧНИК KP.RU