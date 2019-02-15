Центр поддержит Приморье и весь Дальний Восток по-новому

СЕГОДНЯ 02:17 2019-02-15T02:17:29+03:00

На эти цели бюджет предусмотрел колоссальное финансирование

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на сочинском инвестиционном форуме обнародовал стратегические планы государства по развитию российских регионов.

Пленарная сессия форума была озаглавлена «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции». Медведев коснулся глобальных задач, выраженных в нацпроектах. Их основная идея — качественно улучшить жизнь людей, предельно сосредоточившись на социально-значимых отраслях.

Глава правительства напомнил, что по поручению президента Путина разработана и принята Стратегия пространственного развития России. Она предусматривает оформление внутри РФ 12 макрорегионов с учетом территориальной специфики.

Для каждого региона на основе его преимуществ определены перспективные специализации. В планах правительства — развивать центры экономического роста, сделать более доступными дороги, электросети и телекоммуникации.Очень важно, по словам Медведева, сосредоточиться на поддержке приоритетных территорий, среди которых — Дальний Восток.

— Мы предложим им спецподдержку в том развитии, что и сейчас уже идёт, — заявил Дмитрий Медведев.

На практике это выразится в софинансировании проектов, которое избранно будет достигать 99%. На эти цели бюджет предусмотрел колоссальное финансирование.

Как отметил участвовавший в форуме глава Приморья Олег Кожемяко, масштабная поддержка Москвы уже позволила Приморскому краю решить множество задач — открыть производства, создать рабочие места, улучшить деловой климат. Главное — качественно организовать работу внутри края по формату, спущенному из центра.

— В Приморье такая работа идёт, мы и в дальнейшем эффективно используем возможности, которые дает нам центр, — уверен губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU