2019-02-15T02:34:21+03:00
Общество

Глава Приморья: власть и бизнес не смогут развивать города без самих граждан

Нацпроекты должны дойти до каждого человека и призваны действительно улучшить жизнь в каждом городе
Игорь СОРОКИН
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Губернатор Приморья стал участником делового завтрака «Город как точка реализации нацпроектов» во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

Темой завтрака заявили эффективность воплощения нацпроектов в больших и малых городах. Участники — главы российских регионов, представители крупного российского и иностранного бизнеса — определили проблемы форсированного развития территорий. Как решить эти проблемы с помощью нацпроектов — такая задача стояла перед ними.

Олег Кожемяко подчеркнул, что важно сконцентрироваться не только на таких крупных направлениях, как человеческий капитал и рост инфраструктуры. Многое значат благоустройство дворовых пространств и работа общественного транспорта. Это недостижимо без объединения усилий региональных властей, муниципалитетов, бизнеса и общества.

— Еще один вопрос — это безопасность людей, установка уличных камер. Каждый должен быть уверен в своей безопасности и сохранности близких, — отметил глава Приморья.

По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, перед Россией стоят важные задачи — вовлечь города в повестку техноразвития и повысить конкурентоспособность страны в целом.

Основной вывод по итогам дискуссии — в воплощение нацпроектов в городах должны быть вовлечены сами жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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