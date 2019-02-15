Прокуратура: счёт нарушениям в ЖКХ Владивостока идёт на тысячи в год

СЕГОДНЯ 03:55 2019-02-15T03:55:18+03:00

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Прокуратура Владивостока оценила результаты своего надзора за исполнением закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства и соблюдению прав граждан.

Всего в 2018 году во Владивостоке выявили более 5 тысяч нарушений закона. Чтобы устранить их, принято более 4 тысяч актов прокурорского реагирования.

Так, по итогам проверок формирования фонда капремонта многоквартирных домов и его целевого расходования в органы предварительного расследования направлено девять материалов для возбуждения уголовных дел. На сегодня шесть таких дел уже возбуждено.

Активная работа прокуратуры Владивостока и территориальных прокуратур, выявляющая нарушения в оплате долгов перед ресурсоснабжающими организациями, позволила заметно снизить её к концу финансового года.

При этом, как и прежде, в прокуратуру поступает множество обращений граждан по нарушениям жилищных прав. В частности, люди жалуются на бездействие управляющих компаний в содержании общего имущества, неисполнении решений общих собраний, договоров управления общедомовым имуществом. Управляющие компании не предоставляют жилья, а органы местного самоуправления не проводят капитальный ремонт — таковы самые частые нарекания владивостокцев.

По итогам проверок прокуратура города (вместе с территориальными прокурорами) приняла свыше 2 тысяч актов реагирования, в суды предъявлено более 200 исков.

ИСТОЧНИК KP.RU