2019-02-15T04:12:58+03:00
Происшествия

ГАИ Приморья отловила почти 1300 пьяных водителей за полтора месяца

Полиция обращается с просьбой не быть равнодушными к пьянству за рулём и сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно
Игорь СОРОКИН
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В Приморье с начала года сотрудники ГИБДД отстранили от вождения более тысячи подвыпивших автомобилистов.

С начала года пьяная бравада стала причиной 59 автоаварий: два человека погибли, 39 — травмировались. Повреждены 103 транспортных средства. Наибольшее число ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды, как всегда, зарегистрировано во Владивостоке. Также среди сомнительных лидеров Уссурийск, Спасск-Дальний и Дальнегорск.

Опьянение спровоцировало 26 столкновений, 12 наездов на препятствие, девять наездов на запаркованный автомобиль, шесть наездов на пешеходов, три съезда с дороги, а также три опрокидывания.

Госавтоинспекция напоминает: пьяная езда влечет штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до 2 лет. За рецидив предусмотрена уже уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет.

В полиции подчеркнули: инспектор дорожно-патрульной службы имеет право остановить водителя, даже если просто заподозрит, что тот пьян. Также на выходных и в большие праздники проводятся специальные рейды с массовыми проверками.

Так, с начала года к административной ответственности привлечены 711 водителей, севших за руль пьяными, и 563 автомобилиста, отказавшегося от медосвидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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