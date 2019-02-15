ГАИ Приморья отловила почти 1300 пьяных водителей за полтора месяца
В Приморье с начала года сотрудники ГИБДД отстранили от вождения более тысячи подвыпивших автомобилистов.
С начала года пьяная бравада стала причиной 59 автоаварий: два человека погибли, 39 — травмировались. Повреждены 103 транспортных средства. Наибольшее число ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды, как всегда, зарегистрировано во Владивостоке. Также среди сомнительных лидеров Уссурийск, Спасск-Дальний и Дальнегорск.
Опьянение спровоцировало 26 столкновений, 12 наездов на препятствие, девять наездов на запаркованный автомобиль, шесть наездов на пешеходов, три съезда с дороги, а также три опрокидывания.
Госавтоинспекция напоминает: пьяная езда влечет штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до 2 лет. За рецидив предусмотрена уже уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет.
В полиции подчеркнули: инспектор дорожно-патрульной службы имеет право остановить водителя, даже если просто заподозрит, что тот пьян. Также на выходных и в большие праздники проводятся специальные рейды с массовыми проверками.
Так, с начала года к административной ответственности привлечены 711 водителей, севших за руль пьяными, и 563 автомобилиста, отказавшегося от медосвидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU