Жителям Владивостока предложили воскресенье на Холодильнике
В ближайшее воскресенье, 17 февраля, во Владивостоке состоится познавательный поход.
В этот выходной горожан зовут подняться на сопку Холодильник и осмотреть панораму родного города с высоты 258 метров.
Такой полезный досуг стал возможным благодаря грантовой системе, внедрённой городскими властями. С начала 2019 года жители Владивостока каждые выходные идут в походы по окрестностям города с лигой ходьбы «Женьшень». Эта общественная организация выиграла грант от мэрии Владивостока. В планах — организовать за год более 50 бесплатных походов для всех желающих.
В эти выходные сбор всех желающих состоится в 10 часов на остановке «ДСК». По всем вопросам — звоните руководителю похода: 8-914-704-48-40 (Елена Оленина).
ИСТОЧНИК KP.RU