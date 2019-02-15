2019-02-15T04:30:44+03:00
Общество

Жителям Владивостока предложили воскресенье на Холодильнике

В планах — организовать за год более 50 бесплатных походов для всех желающих
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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В ближайшее воскресенье, 17 февраля, во Владивостоке состоится познавательный поход.

В этот выходной горожан зовут подняться на сопку Холодильник и осмотреть панораму родного города с высоты 258 метров.

Такой полезный досуг стал возможным благодаря грантовой системе, внедрённой городскими властями. С начала 2019 года жители Владивостока каждые выходные идут в походы по окрестностям города с лигой ходьбы «Женьшень». Эта общественная организация выиграла грант от мэрии Владивостока. В планах — организовать за год более 50 бесплатных походов для всех желающих.

В эти выходные сбор всех желающих состоится в 10 часов на остановке «ДСК». По всем вопросам — звоните руководителю похода: 8-914-704-48-40 (Елена Оленина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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