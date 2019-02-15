2019-02-15T05:01:18+03:00
Общество

Замдиректора департамента экономики в Приморье: долгостроям Hyatt нужен эффективный управленец

В том, что именно китайцы выиграют аукцион, Сергей Дмитриенко не уверен
Анна ПЛЕТНЕВА
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Печально известные пятизвёздочные гостиницы строились саммиту АТЭС-2012. До сих пор здания не введены в эксплуатацию. Фото: Игорь НОВИКОВ.Печально известные пятизвёздочные гостиницы строились саммиту АТЭС-2012. До сих пор здания не введены в эксплуатацию. Фото: Игорь НОВИКОВ.
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Заместитель директора департамента экономики Приморского края Сергей Дмитриенко высказал свое мнение по поводу продажи «Хаяттов». В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» гость сделал несколько заявлений.

Совсем недавно стало известно, что на покупку многострадальных «Хаяттов» претендует группа компаний из Китая United Exchange/Sun Group. Их решение участвовать в аукционе поддержала и первый вице-губернатор Вера Щербина. Однако Сергей Дмитриенко не считает, что именно китайцы выиграют аукцион. По его словам, здания, безусловно, нужно передавать в бизнес. Только в этом случае управление станет эффективным.

- Сегодня у нас есть спрос на гостиницы. Во Владивостоке он с каждым годом только растёт за счёт привлечения гостей. Отелей с высоким уровнем обслуживания, в принципе, кроме Lotte у нас нет. Пространств для размещения гостей не хватает, и «Хаятты» могли бы стать хорошим решением. Для них нужен эффективный управленец, и это можно сделать, передав управление бизнесу. Это сейчас, на мой взгляд, и происходит, - прокомментировал Сергей Дмитриенко.

Тепеь уже печально известные пятизвёздочные гостиницы строились саммиту АТЭС-2012. На это ушли миллиарды, но работа не закончилась по сей день. Стройка обернулась уголовным делом о халатности, а в строительной компании «КФК», которая ею занималась, недавно прошли обыски.

Замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров даже назвал недостроенные отели Hyatt во Владивостоке самой резонансной стройкой России. Сейчас власти региона ищут инвестора, который оплатил бы достройку отеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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