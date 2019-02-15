2019-02-15T05:01:02+03:00
Общество

Граждане Владивостока единогласно переизбрали Светлану Морозову

Совет почетных граждан готов работать с любым мэром, но внимательно присматривается к действующему врио
Игорь СОРОКИН
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Развитие спорта и планы на 2019 год обсудили на расширенном заседании Совета почетных граждан в мэрии Владивостока.

Заседание началось со знакомства и.о. мэра Олега Гуменюка с почетными гражданами. Их главе представила председатель совета Светлана Морозова.

— Мы внимательно следим за вашей работой. Знаем ваши боевые качества, умение обозначить приоритеты. Ценим ваше уважение к старшим, — отметила Морозова.

Начальник управления развития физкультуры и массового спорта Юлия Вельбик сообщила, что в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта во Владивостоке» за год в городе прошло 200 мероприяти. Всего же за 2018 год во Владивостоке провели более 500 спортивно-массовых мероприятий.

Собравшихся порадовало, что 2019 год по поручению и.о. главы Владивостока ознаменуется созданием отдельного общественного совета по спорту.

В итоге собравшиеся обсудили план работы Совета почетных граждан на 2019 год. Среди планов — благоустройство и уборка территории, прилегающей к мемориалу на Лесном кладбище, содействие в создании народных дружин, активное участие в общественной жизни города и многие другие.

Завершилось заседание ежегодным избранием председателя Совета почетных граждан. На этот пост единогласно переизбрана Светлана Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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