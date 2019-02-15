2019-02-15T05:34:10+03:00
Происшествия

Во Владивостоке стало меньше молока из порошка

Востребованный груз в столицу Дальнего Востока везли из далёкой Аргентины
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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Россельхознадзор предотвратил ввоз в Приморье 25 тонн аргентинского сухого молока.

Во Владивостоке на складе временного хранения при ввозе крупной партии в 25 тонн сухого молока сотрудники приморского управления Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований.

Проверяя прибывший из Аргентины груз, инспекторы управления установили несоответствие сроков годности на этикетке и мешках с товаром.

Поскольку это нарушает нормы ЕвразЭС, было решено приостановить продукцию на складе. После устранения нарушений груз, возможно, дойдет до заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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