Из Приморья пытались вывезти более 10 000 долларов

СЕГОДНЯ 05:35 2019-02-15T05:35:29+03:00

Если вы вывозите из России более 10 тысяч долларов, деньги нужно декларировать Фото: pixabay.com

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Житель Китая пытался незаконно вывезти почти 700 тысяч рублей из Приморья. По словам иностранца, он просто не знал о российских законах.

На приморской таможне задержали иностранца, который хотел вывезти солидную сумму денег. Житель Китая ехал на родину, имея при себе почти 700 тысяч рублей. Во время досмотра багажа на пункте пропуска «Пограничный» у мужчины в багаже обнаружили целую гору купюр: помимо «деревянных», там были доллары и юани. Общая сумма незадекларированных денег составила 686,5 тысяч рублей. В совокупности это больше 10 тысяч долларов США (правда, совсем ненамного) – а значит, по закону деньги нужно было задекларировать.

Как пояснил китаец, он просто не был знаком с российским законодательством. Поэтому и не оповестил таможенников о перевозимой наличности. Впрочем, незнание закона не освобождает от ответственности – так что на горе-туриста завели административное дело. Теперь ему придется расстаться минимум с половиной денег – а то и больше.

Как сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни, около 30 тысяч рублей – деньги, которые перемещали сверх разрешенной нормы – сейчас лежат в камере хранения. Административное дело в скором времени рассмотрят в суде. На заседании решат дальнейшую судьбу китайца и его сбережений.

Стоит отметить, что чаще всего через приморскую таможню пытаются незаконно провезти совсем не деньги. Гораздо чаще в Китай вывозят сушеного трепанга и прочие редкости живой природы.

ИСТОЧНИК KP.RU