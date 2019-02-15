2019-02-15T07:30:21+03:00
Происшествия

Гопники пожалели о нападении на иностранцев в центре Владивостока

Криминальная статистика серьезно подрывает привлекательность столицы Дальнего Востока для приезжающих иностранцев
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - архив авторафото - архив автора
Изменить размер текста:

Жителей Владивостока судят за нападение на туристов-иностранцев.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против двух приморцев. Мужчин обвиняют в групповом разбое, жертвами которого стали гости столицы Дальнего Востока.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 16 декабря 2018 года. Отдыхая под алкоголь в кафе, фигуранты заметили двух гостей города из Юго-Восточной Азии, выбрав их жертвами нападения.

Дождавшись, когда ничего не подозревающие мужчины покинут кафе, злоумышленники догнали их у фонтана на «Арбате». Там разбойники несколько раз ударили гостей столицы, после чего отняли два смартфона ценой свыше 30 тысяч рублей, а имевшуюся наличность — порядка — 10 тысяч рублей.

Однако жертвы разбоя обратились к полицейским, и те по горячим следам сумели задержать злоумышленников.

Сейчас возбуждённое против налётчиков уголовное дело ушло во Фрунзенский суд Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поездка на такси обернулась серьёзной аварией во Владивостоке
Подросток в Приморье дважды подряд снял деньги с карты друга
Отпетый вор обокрал собственную мать во Владивостоке
Назло клеветникам: Владивосток почтил память воинов-афганцев
Приморье бросило 300 миллионов в «Чистую воду»
Выборы, конкурсы и «вип-камеры»: приморский общественный совет при ГУФСИН подвел итоги работы
Свершилось: епархия возвращает Покровский парк Владивостоку
Из Приморья пытались вывезти более 10 000 долларов
Во Владивостоке стало меньше молока из порошка
Граждане Владивостока единогласно переизбрали Светлану Морозову
Замдиректора департамента экономики в Приморье: долгостроям Hyatt нужен эффективный управленец
Жителям Владивостока предложили воскресенье на Холодильнике
ГАИ Приморья отловила почти 1300 пьяных водителей за полтора месяца
Прокуратура: счёт нарушениям в ЖКХ Владивостока идёт на тысячи в год
Марк был хороший: серьёзное ДТП произошло в Уссурийске
Спортивную набережную Владивостока зачистят от лошадей и нелегалов
Глава Приморья: власть и бизнес не смогут развивать города без самих граждан
Центр поддержит Приморье и весь Дальний Восток по-новому
Приморский «Адмирал» обыграл гостей из «Салавата» всухую
Машина с четырьмя людьми запылала в Приморье
19 тысяч девятиклассников Приморья напряженно ждут 19 февраля
На пожаре в Приморье спасли мужчину
Приморский океанариум научился размножать медуз с ушами
Синоптики пообещали Владивостоку снег
14 новых школьных автобусов разъехались по Приморью
В пятницу в Приморье взвоют сирены
Во Владивосток привезли арестованного экс-замминистра по развитию Дальнего Востока
В Приморье несчастный пьяница потерял мать, убил друга и сжёг дом