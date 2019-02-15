Гопники пожалели о нападении на иностранцев в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-15T07:30:21+03:00

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Жителей Владивостока судят за нападение на туристов-иностранцев.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против двух приморцев. Мужчин обвиняют в групповом разбое, жертвами которого стали гости столицы Дальнего Востока.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 16 декабря 2018 года. Отдыхая под алкоголь в кафе, фигуранты заметили двух гостей города из Юго-Восточной Азии, выбрав их жертвами нападения.

Дождавшись, когда ничего не подозревающие мужчины покинут кафе, злоумышленники догнали их у фонтана на «Арбате». Там разбойники несколько раз ударили гостей столицы, после чего отняли два смартфона ценой свыше 30 тысяч рублей, а имевшуюся наличность — порядка — 10 тысяч рублей.

Однако жертвы разбоя обратились к полицейским, и те по горячим следам сумели задержать злоумышленников.

Сейчас возбуждённое против налётчиков уголовное дело ушло во Фрунзенский суд Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU