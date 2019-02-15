Приморье бросило 300 миллионов в «Чистую воду»

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-15T08:18:08+03:00

В 2019 году подход к финансированию программы решено было изменить: как можно активнее заходить под федеральное финансирование

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271 миллион из приморского и федерального бюджетов ушел на проектирование, строительство и ремонт объектов водоснабжения и канализации по программе «Чистая вода» в 2019 году.

Каждый год благодаря краевой программе в Приморье оплачивались проектирование, строительство и капремонт сетей и объектов. В 2019 году подход изменили.

— По поручению губернатора необходимо запроектировать максимум объектов, чтобы попасть на федеральное финансирование. Около 60 миллионов рублей в этом году выделим на капремонт сетей водоснабжения и водоотведения и достройку начатых объектов. Среди них — первый этап строительства водовода в Пограничном, — пояснила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко.

В этом году по краевой программе коммунальщики отремонтируют участки канализационных сетей в селе Гвоздево и поселке Приморский Хасанского района. Капремонт затронет водопроводы сел Рубиновка и Нестеровка Пограничного района, сел Анучино и Гражданка Анучинского района, села Хвалынское Спасского района, села Новогергиевка Октябрьского района.

Новые объекты спроектируют в Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Пожарском, Хорольском районах, Уссурийске, Пограничном, Лесозаводске и Спасске.

Как подчеркнула Пархоменко, главная цель краевой «Чистой воды» — комплексное обновление водоснабжения края. Очень важна улучшающаяся экообстановка региона.

ИСТОЧНИК KP.RU