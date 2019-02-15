2019-02-15T09:07:04+03:00
Общество

Назло клеветникам: Владивосток почтил память воинов-афганцев

15 лет назад Советский Союз окончательно вывел войска из Афганистана
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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30 лет назад советские войска вышли из Афганистана, не опуская боевых знамён. Война, шедшая почти 10 лет, забрала жизни тысяч наших солдат, среди которых было и 109 приморцев.

Сегодня, 15 февраля, в парке Победы собрались сотни горожан. Их цель ясна любому — почтить память погибших героев и поклониться тем, кто вернулся, исполнив свой долг. Среди них — ветераны-афганцы, действующие военнослужащие, родные и близкие павших солдат и офицеров, учащиеся, курсанты и воспитанники военно-патриотических клубов, общественники.

— Сейчас нередко неоднозначно трактуют афганскую войну. Благодаря боевому братству сегодня наша молодёжь может узнать всю правду о тех событиях от очевидцев и участников. Слава нашим героям и вечная память павшим солдатам, — сказал врио главы Владивостока Олег Гуменюк.

Как отметил председатель владивостокского Совета ветеранов Сергей Кондратенко, официально, за последние полвека в локальных войнах и военных конфликтах по всему земному шару погиб 401 приморец.

В завершение мероприятия память погибших почтили минутой молчания.

Общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов посмертно наградила юбилейными медалями Андрея Левичева и Петра Грекова за героизм и подвиг во время афганской войны. Медали получили их матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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