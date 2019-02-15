Отпетый вор обокрал собственную мать во Владивостоке
Первореченский районный суд признал не раз судимого приморца виновным в краже у собственной матери.
Как установил суд, преступление совершилось в сентябре 2018 года в одной из квартир дома по ул. Тухаческого во Владивостоке.
Находясь в квартире матери, воспользовавшись тем, что в этом доме ему доверяли и не следили за его поступками, фигурант вытащил телевизор Samsung ценой почти 33 тысячи рублей. Его он позже сбыл по своим воровским «каналам».
Признав подсудимого виновным и учитывая, что на момент кражи мужчина еще ходил с непогашенной судимостью, суд назначил ему 2,5 года строгого режима. Подсудимый свою вину перед матерью полностью признал и раскаялся в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU