Отпетый вор обокрал собственную мать во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-15T09:34:21+03:00

При этом мужчина еще не погасил предыдущую судимость, также "отвешенную" за воровство

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Первореченский районный суд признал не раз судимого приморца виновным в краже у собственной матери.

Как установил суд, преступление совершилось в сентябре 2018 года в одной из квартир дома по ул. Тухаческого во Владивостоке.

Находясь в квартире матери, воспользовавшись тем, что в этом доме ему доверяли и не следили за его поступками, фигурант вытащил телевизор Samsung ценой почти 33 тысячи рублей. Его он позже сбыл по своим воровским «каналам».

Признав подсудимого виновным и учитывая, что на момент кражи мужчина еще ходил с непогашенной судимостью, суд назначил ему 2,5 года строгого режима. Подсудимый свою вину перед матерью полностью признал и раскаялся в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU