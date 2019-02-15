Подросток в Приморье дважды подряд снял деньги с карты друга

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-15T09:56:05+03:00

Не самый умный приморец решил дважды украсть деньги с одной карты, просто переведя их на собственный счет

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Суд в Приморье рассмотрит дело о двойной краже с одной банковской карты.

Прокуратура Хорольского района утвердила заключение по уголовному делу против подростка, обвинённого в краже у своего приятеля.

По версии следствия, криминальные эпизоды относятся к октября 2018 года. Фигурант, придя на учебу в колледж, по мелкому поводу попросил у знакомого его смартфон. Заметив, что в меню значится сообщение о пришедших на счет деньгах, ловкий юноша воспользовавлся интернет-банком и отправил 7 600 рублей на свой счет. После этого он удалил все сообщения от банка, чтобы хозяин не сообразил, что его деньги не только уже поступили, но и кем-то украдены.

Потратив похищенные деньги, на следующий день фигурант вновь решил совершить кражу, рассчитывая, что владелец ни о чем не догадывается.

Попросив смартфон на один звонок, подросток по той же нехитрой схеме перечислил самому себе еще 6,7 тысяч рублей.

Однако эта нелепая история закончилась ожидаемым провалом, когда владелец банковского счета и смартфона все же догадался сам проверить свои финансы и выяснил, на какой посторонний счет они утекают. Поскольку миром дело решить не удалось, он обратился в правоохранительные органы.

Следствие было коротким, уголовное дело направлено в Хорольский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU