Поездка на такси обернулась серьёзной аварией во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-15T10:43:25+03:00

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В дальневосточной столице произошло серьёзное столкновение двух авто. Предварительно, причиной ДТП могла стать обледеневшая трасса. Во Владивостоке сегодня выпал долгожданный снег, и городские улицы стали магнитом для аварий.

Инцидент случился в районе улицы Днепровская. Водитель авто марки Toyta Sienta двигался с Выселковой в крайней правой полосе. В какой-то момент рулевой легковушки не справился с управлением своего транспорта и вылетел на встречную полосу. В этот момент на противоположной стороне трассы двигался автомобиль марки Subaru Impreza. Отреагировать на внезапное появление «сиенты» водитель «импрезы» уже не смог. Удар был такой силы, что первую машину отбросило в кювет.

Фото: читатель «Комсомолки».

В момент аварии в автомобиле, принадлежавшем одной из таксомоторных компаний города, находилась пассажирка. Из-за сильного удара девушка вылетела в окно. Пострадавшую с места ДТП увезли медики.

Ещё одной причиной, из-за которой произошла авария, могла стать «лысая» резина на Toyta Sienta. Этот факт отметил один из очевидцев.

Фото: читатель «Комсомолки».

К слову, оба автомобиля получили серьёзные как механические, так и кузовные повреждения. Во всём произошедшем ещё предстоит разобраться компетентным органам.

Фото: читатель «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU