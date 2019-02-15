Во Владивостоке квартирный вор входил в чужие дома как в свой

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-15T11:07:08+03:00

Если вы опознали этого мужчину и подозреваете, что он обокрал и вас, смело обращайтесь в полицию

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Сотрудники угрозыска задержали жителя Владивостока по подозрению в серии квартирных краж.

В дежурную часть отдела № 1 УМВД по Владивостоку (Ленинский район) обратился 63-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры на улице Некрасовской похитили деньги.

На место прибыли полицейские. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место событий. Установлено, что пока потерпевший спал, злоумышленник пробрался в квартиру через незапертую дверь. Там он украл деньги и так же спокойно ушел.

Спустя какое-то время по подозрению в краже сотрудники угро задержали 34-летнего судимого за воровство жителя Владивостока.

В отделе мужчина не только признался в этом эпизоде, но еще и сознался в пяти других преступлениях. Во всех случаях злоумышленник проникал в квартиры через незапертые двери и воровал. Сворованные деньги он тратил на алкоголь и развлечения. Общий ущерб превысил 650 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до 6 лет в колонии. Подозреваемый взят под стражу.

Если вы опознали этого мужчину и подозреваете, что он обокрал и вас, смело обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU