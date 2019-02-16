День рождения во Владивостоке закончился женской поножовщиной

СЕГОДНЯ 03:28 2019-02-16T03:28:46+03:00

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Конец рабочей недели во Владивостоке отметился пьяной поножовщиной. Обычный День рождения закончился семейными разборками и вызовом полиции.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Океанском проспекте. Хозяйка жилища праздновала День рождения. По информации Instagram-паблика «Автопатруль», в какой-то момент между участницами застолья вспыхнула ссора. В итоге одна женщина схватилась за нож. Она порезала свою мать, подругу и, в конце концов, себя. На место происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь и полицию. Медики госпитализировали двух пострадавших, еще одна женщина отказалась от медицинской помощи. По предварительной информации, в результате пьяной драки никто не погиб.

Сейчас в деталях происшествия разбирается полиция. Вполне вероятно, что вся эта история закончится уголовным делом против несостоявшейся убийцы. Сейчас по факту происшествия идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU