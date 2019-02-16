В Приморье из горящего дома спасли 15 человек

СЕГОДНЯ 03:41 2019-02-16T03:41:59+03:00

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Конец рабочей недели Приморье «отметило» серьезным пожаром. В Дальнегорске загорелся подъезд жилого дома.

ЧП произошло в доме на Железнодорожной улице примерно в 17 часов. Из-за короткого замыкания там вспыхнула электрощитовая. Подъезд моментально заволокло густым едким дымом.

Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 17:05. Уже через три минуты на месте оказался расчет огнеборцев. Первым делом пожарные эвакуировали жильцов подъезда – трех детей и двенадцать взрослых. Одному человеку понадобилась медицинская помощь – так что его передали бригаде медиков.

Локализовать пламя удалось в 17:36, а еще через полчаса пламя полностью потушили. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания не было.

Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, в тушении пожара приняли участие 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Также в операции задействовали звено газодымозащитной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU