2019-02-16T06:03:38+03:00
Происшествия

От диктатуры Чучхэ - на «зону»: в Приморье осудили пятерых корейцев

Рыбаки незаконно пересекли границу и начали браконьерить
Артём КАБАНКОВ
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На таких утлых лодчонках корейцы заплывают в приморские воды. Фото: facebook.comНа таких утлых лодчонках корейцы заплывают в приморские воды. Фото: facebook.com
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В Приморье вынесли приговор корейским рыбакам, которые браконьерили в Хасанском районе. Ближайшие пару лет иностранцы проведут в колонии.

Хасанский районный суд закончил рассмотрение дела пятерых северокорейских браконьеров. Азиатских рыбаков задержали прошлой весной. Капитан вместе с четырьмя соотечественниками незаконно пересек границу и начал активно рыбачить. Никаких разрешений, понятное дело, у них не было. В сети корейцев попало много минтая и краба-стригуна.

Задержали негодяев приморские пограничники. Следствие и суд оказались весьма продолжительными и заняли почти год. За это время с корейцев успели в полном объеме взыскать причиненный экологический ущерб.

Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, суд признал корейцев виновными. Браконьерам дали по два года колонии-поселения. Очевидно, после отбытия наказания рыбаков депортируют обратно в КНДР.

Стоит отметить, что в Приморье каждый год происходит множество подобных историй. Так, в прошлом году Хасанский суд приговорил к 2 годам колонии еще пятерых рыбаков из КНДР. Тогда браконьеры, незаконно пройдя границу, выловили почти 2000 крабов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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