2019-02-16T06:25:58+03:00
Происшествия

На севере Приморья перевернулся бензовоз

ДТП произошло недалеко от границы с Китаем
Пётр КАМУШКИН
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Водитель бензовоза, скорее всего, не справился с управлениемю Фото: Архив "КП"Водитель бензовоза, скорее всего, не справился с управлениемю Фото: Архив "КП"
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На севере Приморья перевернулся бензовоз. Авария произошла недалеко от границы с Китаем.

Грузовик перевернулся в Пожарском районе, возле села Знаменка. Подробности ДТП в настоящее время выясняются. Вероятнее всего, водитель бензовоза не справился с управлением на заснеженной скользкой дороге. Машину, принадлежащую компании «Дальнефтепродукт», занесло и она рухнула в кювет.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Пожара или взрыва, к счастью, тоже не произошло – хотя бензина по дороге разлилось достаточно. По словам очевидцев, дорога в месте аварии стала скользкой. Спасает ситуацию то, что трафик в этом районе, мягко говоря, не самый загруженный.

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Приморье, Знаменка, перевернулся бензовоз
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ИСТОЧНИК KP.RU

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