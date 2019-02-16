СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-16T06:25:58+03:00

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На севере Приморья перевернулся бензовоз. Авария произошла недалеко от границы с Китаем.

Грузовик перевернулся в Пожарском районе, возле села Знаменка. Подробности ДТП в настоящее время выясняются. Вероятнее всего, водитель бензовоза не справился с управлением на заснеженной скользкой дороге. Машину, принадлежащую компании «Дальнефтепродукт», занесло и она рухнула в кювет.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Пожара или взрыва, к счастью, тоже не произошло – хотя бензина по дороге разлилось достаточно. По словам очевидцев, дорога в месте аварии стала скользкой. Спасает ситуацию то, что трафик в этом районе, мягко говоря, не самый загруженный.

dpskontrol_125rus Приморье, Знаменка, перевернулся бензовоз

ИСТОЧНИК KP.RU